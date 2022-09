“Perché non si parlano più”. GF Vip 7: Ginevra e Elettra Lamborghini, il motivo. “Lei scoprì tutto” (Di martedì 20 settembre 2022) L’ingresso di Ginevra Lamborghini nella Casa del GF Vip 7 ha nuovamente attirato l’attenzione sul fatto che lei e la sorella Elettra da anni non si parlino più, precisamente dal 2019. “Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui”, ha assicurato la concorrente del GF Vip 7. Alfonso Signorini per presentarla ha mandato in onda una clip in cui Ginevra Lamborghini ha parlato della sua famiglia e ha ricordato i suoi fratelli e sorelle, tra cui proprio Elettra. “Non so se sarà tanto felice di vedermi qui”, ha aggiunto per entrare poi più nei dettagli. Appena entrata in Casa è stata Cristina Quaranta a chiedere spiegazioni sulla lite con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) L’ingresso dinella Casa del GF Vip 7 ha nuovamente attirato l’attenzione sul fatto che lei e la sorellada anni non si parlino più, precisamente dal 2019. “Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui”, ha assicurato la concorrente del GF Vip 7. Alfonso Signorini per presentarla ha mandato in onda una clip in cuiha parlato della sua famiglia e ha ricordato i suoi fratelli e sorelle, tra cui proprio. “Non so se sarà tanto felice di vedermi qui”, ha aggiunto per entrare poi più nei dettagli. Appena entrata in Casa è stata Cristina Quaranta a chiedere spiegazioni sulla lite con la ...

