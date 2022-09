Perché l'outfit del Principe Harry al funerale della Regina Elisabetta II ci può insegnare qualcosa sulla famiglia reale (Di martedì 20 settembre 2022) Decidere cosa indossare in occasione di un evento triste e solenne come un funerale è di per sé un enorme grattacapo. Nei panni di Harry, il Duca di Sussex, che deve fare i conti con la morte della Regina più longeva del Regno Unito, le regole arcane della monarchia, la sua recente abdicazione, la furia dei social media e la necessità di accattivarsi i favori del palazzo, la faccenda è decisamente più complicata. Quanto complessa? La scorsa settimana, in occasione della veglia per la defunta Regina Elisabetta II, Harry si è ritrovato ad affrontare sul tema del suo abbigliamento, in particolare l’uniforme militare, una questione assai complessa e delicata. Decodificare il significato di quanto ha dovuto indossare sia alla veglia che al ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 settembre 2022) Decidere cosa indossare in occasione di un evento triste e solenne come unè di per sé un enorme grattacapo. Nei panni di, il Duca di Sussex, che deve fare i conti con la mortepiù longeva del Regno Unito, le regole arcanemonarchia, la sua recente abdicazione, la furia dei social media e la necessità di accattivarsi i favori del palazzo, la faccenda è decisamente più complicata. Quanto complessa? La scorsa settimana, in occasioneveglia per la defuntaII,si è ritrovato ad affrontare sul tema del suo abbigliamento, in particolare l’uniforme militare, una questione assai complessa e delicata. Decodificare il significato di quanto ha dovuto indossare sia alla veglia che al ...

men_stfu : lo scazzo di vestirsi di nero con un solo capo colorato che però tiene insieme l'outfit è che adesso ho caldo ma no… - finericochet : domanda seria: chi ha veramente bisogno di così tanti vestiti e accessori in generale? un outfit non è automaticame… - amiot0p : come outfit ci sta o fa cagare? siate sinceri perchè costano un sacco e se poi fanno cagare vi lancio le maledizioni - ipofisi : RT @xWiseGirl: Gli outfit di Terra e Stella sono sempre i peggiori, ma almeno qui Stella hanno provato a metterle qualcosa di figo, con Ter… - chiarax_winter : Best outfit on him non riesco a spiegare perché -