Perchè Elettra Lamborghini e Ginevra hanno litigato? Motivi gravissimi | o stupidaggini?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 settembre 2022)è da sempre una fan del Grande Fratello VIP, lo sarà anche quest’anno con l’ingresso di sua sorella nella casa più spiata di Italia? A quanto pare sembra che ieri non abbia visto la prima puntata del GF VIP 7 con l’entrata in casa di, sua sorella. Tra le due, come era noto da tempo, non corre buon sangue anche se, in occasione del matrimonio di, non si era esplicitato il motivo per il quale tra la moglie di Afro Jack e sua sorella, ci fosse tensione. Visto cheè nella casa del GF VIP, i nodi stanno già venendo al pettine. In una delle pubblicità, durante la diretta di ieri del GF VIP, lameno nota, ha spiegato il motivo per il quale lei e sua sorella sono ai ferri corti ormai da anni. Nella clip di ...