Perché è il momento di riscoprire One Tree Hill, il teen drama che piacerà agli adulti: dal 20 settembre su Prime Video (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo oltre un decennio dalla sua conclusione One Tree Hill è finalmente disponibile in streaming: era rimasta, finora, una delle poche serie tv a non aver trovato un catalogo che la ospitasse, ma ci ha pensato Prime Video ad acquistare i diritti per la distribuzione di tutte le stagioni, nove, trasmesse negli Stati Uniti da WB e CW dal 2003 al 2012 (e in Italia con una programmazione schizofrenica dalla Rai). Questa assenza dai canali streaming ufficiali ha forse accresciuto ulteriormente la curiosità intorno alla saga dei fratelli Scott, che per un certo numero di anni è finita nel dimenticatoio, prima di essere riscoperta da molti durante il lockdown, al punto da spingere le tre protagoniste femminili Sophia Bush, Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz ad imbarcarsi in un podcast a tema dalla vena ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo oltre un decennio dalla sua conclusione Oneè finalmente disponibile in streaming: era rimasta, finora, una delle poche serie tv a non aver trovato un catalogo che la ospitasse, ma ci ha pensatoad acquistare i diritti per la distribuzione di tutte le stagioni, nove, trasmesse negli Stati Uniti da WB e CW dal 2003 al 2012 (e in Italia con una programmazione schizofrenica dalla Rai). Questa assenza dai canali streaming ufficiali ha forse accresciuto ulteriormente la curiosità intorno alla saga dei fratelli Scott, che per un certo numero di anni è finita nel dimenticatoio, prima di essere riscoperta da molti durante il lockdown, al punto da spingere le tre protagoniste femminili Sophia Bush, Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz ad imbarcarsi in un podcast a tema dalla vena ...

