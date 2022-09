Per la chiusura della campagna elettorale i big scelgono Roma (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Ultimi giorni di campagna elettorale, ultime ore a disposizione dei leader per marcare il territorio e tentare la volata. Del resto, è proprio negli ultimi giorni che precedeono le urne che si 'spostano' o 'riposizionano' i voti degli indecisi. Da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, da Enrico Letta a Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi, tutti i big stanno battendo palmo a palmo la penisola. Ma per le tradizionali chiusure i leader preferiscono la Capitale. Sarà infatti Roma ad ospitare i comizi di chiusura dei principali partiti, con centrodestra e centrosinistra che si divideranno lo stesso palcoscenico, piazza del Popolo, ma a distanza di un giorno. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi moderati chiuderanno la campagna elettorale giovedì 23 settembre. ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Ultimi giorni di, ultime ore a disposizione dei leader per marcare il territorio e tentare la volata. Del resto, è proprio negli ultimi giorni che precedeono le urne che si 'spostano' o 'riposizionano' i voti degli indecisi. Da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, da Enrico Letta a Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi, tutti i big stanno battendo palmo a palmo la penisola. Ma per le tradizionali chiusure i leader preferiscono la Capitale. Sarà infattiad ospitare i comizi didei principali partiti, con centrodestra e centrosinistra che si divideranno lo stesso palcoscenico, piazza del Popolo, ma a distanza di un giorno. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi moderati chiuderanno lagiovedì 23 settembre. ...

