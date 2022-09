"Per Fini il fascismo è il male assoluto, per lei?": la risposta della Meloni "cancella" la sinistra (Di martedì 20 settembre 2022) Giorgia Meloni ancora una volta deve chiarire la sua posizione sul fascismo. La leader di Fratelli d'Italia di fatto, intervistata su Rainews, ha dovuto mettere ancora una volta le cose in chiaro. A chi gli chiede se sia d'accordo con Fini che ha deFinito il fascismo "male assoluto", la Meloni dà una risposta che in pochissime parole travolge tutta la sinistra: "Guardi io ero dentro An quando Fini ha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata". Una risposta chiara che ancora una volta toglie qualunque dubbio sull'appartenenza politica della Meloni. La leader di Fratelli d'Italia è ancora ai valori della destra e più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Giorgiaancora una volta deve chiarire la sua posizione sul. La leader di Fratelli d'Italia di fatto, intervistata su Rainews, ha dovuto mettere ancora una volta le cose in chiaro. A chi gli chiede se sia d'accordo conche ha deto il", ladà unache in pochissime parole travolge tutta la: "Guardi io ero dentro An quandoha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata". Unachiara che ancora una volta toglie qualunque dubbio sull'appartenenza politica. La leader di Fratelli d'Italia è ancora ai valoridestra e più ...

CarloCalenda : Raramente ho visto raggiungere un livello tanto squallido di strumentalizzazione per fini elettorali, non di una vi… - Parpiglia : #GFvip a volte per fare un complimento sembra che debba cascare il mondo o che si crei un dramma. Invece è bello da… - AlexBazzaro : Blinken: “l’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani” Capito?… - infoitinterno : Elezioni, Meloni: “Per Fini fascismo male assoluto? Non mi dissociai” - vincenzocastag5 : @PLCastagnetti Salvini ha cambiato idea su Putin solo per fini elettorali. -