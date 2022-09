Pattinaggio artistico, come acquistare i biglietti singoli per la Finale del Grand Prix a Torino (Di martedì 20 settembre 2022) A partire dall’8 all’11 dicembre, sul ghiaccio del Palavela di Torino, è in programma l’atto conclusivo del più noto circuito al mondo di Pattinaggio di figura, ovvero l’ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022. Dopo sei tappe senior e sette tappe junior in giro per il mondo, i migliori pattinatori gareggeranno nel capoluogo piemontese per accaparrarsi il successo in uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione del Pattinaggio artistico su ghiaccio. Per vedere in pista gli atleti bisognerà ancora attendere poco più di due mesi, ma a partire da oggi 20 settembre è possibile acquistare i biglietti Single Tickets (a luglio erano già stati messi in vendita i pacchetti All Event), validi per ciascuna giornata con allenamenti, gare o ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) A partire dall’8 all’11 dicembre, sul ghiaccio del Palavela di, è in programma l’atto conclusivo del più noto circuito al mondo didi figura, ovvero l’ISUof Figure Skating Final 2022. Dopo sei tappe senior e sette tappe junior in giro per il mondo, i migliori pattinatori gareggeranno nel capoluogo piemontese per accaparrarsi il successo in uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione delsu ghiaccio. Per vedere in pista gli atleti bisognerà ancora attendere poco più di due mesi, ma a partire da oggi 20 settembre è possibileSingle Tickets (a luglio erano già stati messi in vendita i pacchetti All Event), validi per ciascuna giornata con allenamenti, gare o ...

