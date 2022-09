Patrick Dempsey confida nel futuro di Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo, per un motivo ben preciso (Di martedì 20 settembre 2022) Patrick Dempsey sembra fiducioso riguardo il futuro di Grey’s Anatomy, anche senza Ellen Pompeo, e per un motivo ben preciso: la serie non è mai stata solo un’epopea personale, ma ha tratto la sua forza dall’esistenza di un gruppo di personaggi tutti in grado di reggere potenzialmente la trama. Per questo, non è detto che ora Grey’s Anatomy non possa rinnovarsi con un nuovo parterre di attori. Patrick Dempsey ne sa qualcosa, d’altronde. Ha interpretato il personaggio di Derek Sheprherd per 11 stagioni nel medical drama di ABC, uscendo di scena tra presunte liti con la produzione e rumors poco lusinghieri sul suo carattere. Anni dopo c’è stata una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022)sembra fiducioso riguardo ildi, anche, e per unben: la serie non è mai stata solo un’epopea personale, ma ha tratto la sua forza dall’esistenza di un gruppo di personaggi tutti in grado di reggere potenzialmente la trama. Per questo, non è detto che oranon possa rinnovarsi con un nuovo parterre di attori.ne sa qualcosa, d’altronde. Ha interpretato il personaggio di Derek Sheprherd per 11 stagioni nel medical drama di ABC, uscendo di scena tra presunte liti con la produzione e rumors poco lusinghieri sul suo carattere. Anni dopo c’è stata una ...

