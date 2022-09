Parto cesareo eccezionale al “Ruggi d’Aragona” di Salerno

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti perché la neonata, in posizione podalica per la dilatazione del collo dell’utero e la discesa del sacco amniotico in vagina, rischiava di nascere alla 25esima settimana. Ennesimo miracolo presso il redi “Gravidanza a rischio”, dove l’equipe del responsabile dell’Unità operativa, Mario Polichetti, lunedì ha fatto nascere Maria Rita, primogenita della signora Rosa Maria Vitiello, 43enne di Pompei. La neonata rischiava di nascere alla 25esima settimana, ma grazie alle tecniche e alla professionalità della equipe salernitana, la signora Vitiello ha coronato il suo sogno in totale sicurezza. Così lunedì, alle 37esima settimana e due giorni, ilè stato espletato senza complicazioni. “Ho avuto una gestione normale fino a giugno, quando a una visita di controllo la mia ginecologa mi ha comunicato che il collo dell’utero ...

ONDANEWSweb : Parto cesareo eccezionale al "Ruggi" di Salerno. Rischiava di partorire alla 25esima settimana, salvata grazie all'…

