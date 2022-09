Parroco bresciano celebra la messa in tenuta da ciclista e fa battute fuori luogo, arriva subito il richiamo del vescovo (Di martedì 20 settembre 2022) "Il contesto, l'abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie, la libertà nel formulare le orazioni e la stessa preghiera eucaristica, alcune battute fuori luogo e infelici. Non si può condividere tutto questo". Lo scrive il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada in una lettera al sacerdote bresciano don Fabio Corazzina che durante un tour in Sicilia ha celebrato messa indossando un completo da ciclista. Il video è stato pubblicato sui social dalle stesso sacerdote. "Mi stupisce - scrive il vescovo - che tu non abbia pensato alle conseguenze di un simile atto, per altro intenzionalmente portato all'attenzione pubblica attraverso i social. Come non rendersi conto dello sconcerto e del dolore che avrebbe provocato, e ... Leggi su lastampa (Di martedì 20 settembre 2022) "Il contesto, l'abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie, la libertà nel formulare le orazioni e la stessa preghiera eucaristica, alcunee infelici. Non si può condividere tutto questo". Lo scrive ildi Brescia Pierantonio Tremolada in una lettera al sacerdotedon Fabio Corazzina che durante un tour in Sicilia hatoindossando un completo da. Il video è stato pubblicato sui social dalle stesso sacerdote. "Mi stupisce - scrive il- che tu non abbia pensato alle conseguenze di un simile atto, per altro intenzionalmente portato all'attenzione pubblica attraverso i social. Come non rendersi conto dello sconcerto e del dolore che avrebbe provocato, e ...

