Paredes rimane alla Juventus? Aggiornamenti sul futuro del centrocampista (Di martedì 20 settembre 2022) Leandro Paredes è un giocatore che farà fare il salto di qualità alla Juve, ma non è detto che farà parte della squadra anche in futuro. Uno dei grandi colpi della sessione di mercato estiva della Juventus è stato sicuramente l’argentino Leandro Paredes, uno di quei giocatori che sicuramente ha alzato sempre di più il livello della mediana bianconera provando in tutti i modi a migliorare la situazione. LaPresseIn questo inizio di stagione sono davvero tantissimi problemi legati alla Juventus, tanto è vero che non stanno arrivando per nulla i risultati sperati. Uno dei grandi colpi che sicuramente avrebbe permesso ai bianconeri di poter perfezionare sempre di più il proprio rendimento sarebbe derivato dall’acquisto di Leandro Paredes, un giocatore di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 settembre 2022) Leandroè un giocatore che farà fare il salto di qualitàJuve, ma non è detto che farà parte della squadra anche in. Uno dei grandi colpi della sessione di mercato estiva dellaè stato sicuramente l’argentino Leandro, uno di quei giocatori che sicuramente ha alzato sempre di più il livello della mediana bianconera provando in tutti i modi a migliorare la situazione. LaPresseIn questo inizio di stagione sono davvero tantissimi problemi legati, tanto è vero che non stanno arrivando per nulla i risultati sperati. Uno dei grandi colpi che sicuramente avrebbe permesso ai bianconeri di poter perfezionare sempre di più il proprio rendimento sarebbe derivato dall’acquisto di Leandro, un giocatore di ...

assaggiastolive : @pisto_gol @niccolobossini Ho capito nazionali, ma i difensori non mi risulta giochino da centrocampo in su. Rimane… - JBertinato : @MaryMDD9 Lo dissi in tempi non sospetti…il senso di prendere Paredes quando hai Rovella? Pareres ennesimo giocator… - arimar66 : @JPeppp No mettiamo il caso che vada via e la situazione rimane la stessa poi cosa diranno,il problema in questo mo… - SferoClasta : Ricapitoliamo: #Allegri fa praticamente tutta la preparazione senza il centrocampo perché #Pogba si rompe subito,… - TomsFin : RT @TomsFin: Tutti sicuri che Loca rimane titolare e fa la mezzala con Paredes? -