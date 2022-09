“Papà, rispondi”. Giorgio, trovato morto sul pavimento di casa dalla figlia. Aveva 60 anni (Di martedì 20 settembre 2022) Dolore immenso per Giorgio Rosa, morto a Papozze, in provincia di Rovigo. Una dinamica davvero triste quella che ha visto protagonista lo sfortunato 60enne. La figlia dell’uomo, che si chiama Alessia, e il fidanzato di lei si erano preoccupati non poco visto che la vittima non Aveva risposto alle telefonate. Temendo che qualcosa potesse essere successo, hanno deciso di dirigersi verso la sua casa rurale. Quando sono entrati all’interno del casolare, situato nella frazione di Panarelli, hanno trovato davanti una scena scioccante. Purtroppo per Giorgio Rosa non c’è stato niente da fare ed è morto a Papozze improvvisamente. Impossibile per sua figlia e il partner della donna dimenticare quei momenti, che resteranno impressi nella loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Dolore immenso perRosa,a Papozze, in provincia di Rovigo. Una dinamica davvero triste quella che ha visto protagonista lo sfortunato 60enne. Ladell’uomo, che si chiama Alessia, e il fidanzato di lei si erano preoccupati non poco visto che la vittima nonrisposto alle telefonate. Temendo che qualcosa potesse essere successo, hanno deciso di dirigersi verso la suarurale. Quando sono entrati all’interno del casolare, situato nella frazione di Panarelli, hannodavanti una scena scioccante. Purtroppo perRosa non c’è stato niente da fare ed èa Papozze improvvisamente. Impossibile per suae il partner della donna dimenticare quei momenti, che resteranno impressi nella loro ...

