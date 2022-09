Pane mai così caro: Coldiretti Puglia, “aumento di un ulteriore 14 per cento” Alti costi dell'energia (Di martedì 20 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Mai così ‘salato’ il Pane con l’aumento di un ulteriore 14% dei prezzi a causa degli Alti costi per l’energia, mentre dal grano al Pane i prezzi aumentano anche 12 volte a causa di speculazioni e distorsioni all’interno delle filiere che impoveriscono le tasche dei cittadini e danneggiano gli agricoltori, strozzati dai rincari record di energia, mangimi e fertilizzanti e prezzi del grano in caduta libera. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia, con un chilo di grano tenero che viene pagato agli agricoltori intorno ai 40 centesimi al chilogrammo e serve per produrre un chilo di Pane ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Mai‘salato’ ilcon l’di un14% dei prezzi a causa degliper l’, mentre dal grano ali prezzi aumentano anche 12 volte a causa di speculazioni e distorsioni all’internoe filiere che impoveriscono le tasche dei cittadini e danneggiano gli agricoltori, strozzati dai rincari record di, mangimi e fertilizzanti e prezzi del grano in caduta libera. E’ quanto denuncia, con un chilo di grano tenero che viene pagato agli agricoltori intorno ai 40 centesimi al chilogrammo e serve per produrre un chilo di...

