Pamela Prati, la Perricciolo sgancia una bomba: “Aveva un vero fidanzato durante il Caltagirone Gate” (Di martedì 20 settembre 2022) A sei anni dalla sua prima partecipazione, ieri sera Pamela Prati è tornata al Grande Fratello Vip. Con il suo ingresso nella casa di Cinecittà si è riaperto il Caltagirone Gate. Alfonso Signorini nella prima puntata ha annunciato che nelle prossime settimane affronterà l’argomento con la gieffina. Intanto su Instagram è intervenuta Pamela Perricciolo. L’ex amica e manager della showgirl ha fatto delle nuove rivelazioni. Secondo Donna Pamela, la vippona non sarebbe una vittima e mentre in tv si parlava di Mark Caltagirone, lei se ne stava a casa con il suo vero fidanzato. “In questi anni ho imparato davvero tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia. Perché dirle in faccia non ripaga ... Leggi su biccy (Di martedì 20 settembre 2022) A sei anni dalla sua prima partecipazione, ieri seraè tornata al Grande Fratello Vip. Con il suo ingresso nella casa di Cinecittà si è riaperto il. Alfonso Signorini nella prima puntata ha annunciato che nelle prossime settimane affronterà l’argomento con la gieffina. Intanto su Instagram è intervenuta. L’ex amica e manager della showgirl ha fatto delle nuove rivelazioni. Secondo Donna, la vippona non sarebbe una vittima e mentre in tv si parlava di Mark, lei se ne stava a casa con il suo. “In questi anni ho imparato davtanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia. Perché dirle in faccia non ripaga ...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - trash_italiano : NECESSITO UN PAMELA PRATI VS ELENOIRE FERRUZZI #GFVIP - ellecomelu : RT @BITCHYFit: Alfonso Signorini ha capito che deve parlare di Mark Caltagirone nelle prime due puntate prima che Pamela Prati abbandoni il… - Sulcigliosenzaf : RT @MedInfinityIT: Quando Pamela Prati ha preso tutti i taxi e a te tocca correre ?? Corri su Mediaset Infinity per rivedere la prima punta… -