Palline vaginali o geisha ball | cosa sono | come si usano | a cosa servono

Leggi su dilei

(Di martedì 20 settembre 2022) Lesfere di varie dimensioni e tipologie e si inseriscono in vagina, per questo vengono chiamate anchetanti gli utilizzi e i benefici, dalla tonificazione del pavimento pelvico alla consapevolezza del proprio corpo, per un’amplificazione dell’orgasmo e un aumento del piacere. Proviamo a capire meglio disi tratta,sceglierle eusarle.leSi tratta di sfere di diversi peso e dimensione, che si inseriscono in vagina principalmente per lavorare alla contrazione e al rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico. Le...