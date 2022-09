Pago, spunta il retroscena clamoroso: il cantante ad un passo da lei | Fan senza parole (Di martedì 20 settembre 2022) Pago e Serena Enardu sarebbero tornati insieme stando alle ultime indiscrezioni: la rivelazione su Instagram scatena i fan. I fan di reality come il Grande Fratello VIP e Temptation Island sanno bene che entrambi sono passaggi decisivi per la formazione di nuove coppie e per il consolidamento o la rottura di quelle già esistenti. Una delle coppie che ha provato a ricomporsi all’interno della Casa più spiata d’Italia è quella tra Pago e Serena Enardu, che si erano allontanati dopo la fine di Temptation Island. Nel corso della quarta edizione del reality, infatti, sembrava che tra i due fosse scoccata di nuovo la scintilla dopo le accuse di Serena a Temptation Island, che aveva evidenziato tutte le mancanze del compagno nella relazione. Ma una volta terminata l’esperienza all’interno della Casa la coppia si è di nuovo separata. ... Leggi su kronic (Di martedì 20 settembre 2022)e Serena Enardu sarebbero tornati insieme stando alle ultime indiscrezioni: la rivelazione su Instagram scatena i fan. I fan di reality come il Grande Fratello VIP e Temptation Island sanno bene che entrambi sono passaggi decisivi per la formazione di nuove coppie e per il consolidamento o la rottura di quelle già esistenti. Una delle coppie che ha provato a ricomporsi all’interno della Casa più spiata d’Italia è quella trae Serena Enardu, che si erano allontanati dopo la fine di Temptation Island. Nel corso della quarta edizione del reality, infatti, sembrava che tra i due fosse scoccata di nuovo la scintilla dopo le accuse di Serena a Temptation Island, che aveva evidenziato tutte le mancanze del compagno nella relazione. Ma una volta terminata l’esperienza all’interno della Casa la coppia si è di nuovo separata. ...

