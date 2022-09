Ostia | ‘Datece du spicci’ | loro rifiutano e gli spaccano il finestrino dell’auto VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022) Volevano passare una giornata tranquilla al mare, da aggiungere ai ricordi dellavacanza. E infatti la ricorderanno. Ma in negativo. Per la coppia di giovani turisti stranieri che ieri mattina sono arrivati aper trascorrere la mattinata in spiaggia, infatti, ben presto la giornata è diventata un incubo. Arrivati sul lungomare, lasciano laauto in via Luciano Da Sangallo, nel parcheggio a pochi metri di distanza dal lungomare Paolo Toscanelli e dal pontile, in pieno centro. Ma, appena scesi dalla vettura, vengono avvicinati da due individui che chiedonodei soldi. “Dateci qualche spiccio”, dicono, inventando un problema appena accaduto. Leggi anche: Litoranea-Torvaianica, ‘Se non paghi ti rigo la macchina’: parcheggiatore abusivo tenta l’estorsione ai bagnanti La vendetta Ma ...