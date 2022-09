Oscar Dalvit | Segnalazione Vincente | il Bestseller su come generare nuovi clienti con il Marketing Relazionale

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 20.09.2022 – I dati parlano chiaro. Il 37% delle aziende italiane si ritirano dal mercato dopo appena 4 anni di attività. Il motivo principale? Oltre alle classiche problematiche di carattere economico, c’è soprattutto la difficoltà di non riuscire a garantire un flusso costante dicapace di rendere sostenibile l’attività aziendale nel lungo periodo. Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono stanchi dei classici sistemi diche ormai non funzionano piùprima, esce oggi il libro di. Il Metodo Per Implementare Il, Abbattere I Tuoi Costi Pubblicitari, AvereMigliori E ...