Oroscopo Paolo Fox mercoledì 21 settembre 2022 | le previsioni di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022)Fox21. Un’altra settimana è iniziata e ora siamo nel bel mezzo: èe il weekend, purtroppo, è ancora troppo lontano. Tra lavoro, studio, progetti da portare a termine, la quotidianità va vissuta. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Ci saranno segni dello zodiaco più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con ledell’amato astrologoFox. Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e ...