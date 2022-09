Oroscopo di Paolo Fox per il 21 settembre 2022 | ariete fortunato con 2 pianeti nel segno | a qualcuno va peggio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 settembre 2022) Ecco le previsioni per l’dell’espertoFox relative al giorno 21, suddivisepere riguardanti l’amore ed il lavoroGiorno favorevole per i nati nell’che hanno dalla loro parte la Luna, ma possono avere manforte anche da Giove e Marte. In amore evitare di fare le cose con precipitazione. Tutto regolare nel lavoro, anche se con qualche problema fisico.Toro I nati nel Toro devono evitare di perdere le staffe in amore, e lasciar scorrere le polemiche senza passare dalla parte del torto. Nel lavoro attenzione alle persone invidiose del successo ottenuto.Gemelli Luna in posizione favorevole per i nati nei Gemelli che avranno una ...