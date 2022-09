Oroscopo Branko Martedì 20 Settembre 2022: Gemelli geloso (Di martedì 20 settembre 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Settembre 20 2022 Ariete Anche oggi la Luna è instabile e causa repentini cambi d’umore. Toro Questa Luna porta una nota di emotività, forse perché siete alle prese con un progetto al quale siete molto legati. Gemelli Stelle parlano di un grande sesso, ma siate un po’ gelosi e intimi nella vostra vita privata. Cancro Secondo Venere avete ghiaccio sul vostro cuore. Leone Plutone in Capricorno, pianeta importante per il vostro lavoro e la vostra attività. Vergine Per quanto riguarda l’amore, avete Venere ma Marte corteggia le donne di questo segno e sfida gli uomini sul terreno della passione. Bilancia Luna chiama alle discussioni con soci e capi. Scorpione Proprio quando non ci pensate troppo, ecco che la fortuna si presenta ... Leggi su zon (Di martedì 20 settembre 2022) L’diper oggi,20Ariete Anche oggi la Luna è instabile e causa repentini cambi d’umore. Toro Questa Luna porta una nota di emotività, forse perché siete alle prese con un progetto al quale siete molto legati.Stelle parlano di un grande sesso, ma siate un po’ gelosi e intimi nella vostra vita privata. Cancro Secondo Venere avete ghiaccio sul vostro cuore. Leone Plutone in Capricorno, pianeta importante per il vostro lavoro e la vostra attività. Vergine Per quanto riguarda l’amore, avete Venere ma Marte corteggia le donne di questo segno e sfida gli uomini sul terreno della passione. Bilancia Luna chiama alle discussioni con soci e capi. Scorpione Proprio quando non ci pensate troppo, ecco che la fortuna si presenta ...

