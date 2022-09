Orietta Berti al GF VIP 7 solo per soldi? Signorini la punzecchia. “Ci sono rimasta male” risponde (Di martedì 20 settembre 2022) Orietta Berti avrà una esclusiva con Mediaset non solo per il Grande Fratello VIP 7 ma anche per un altro anno: queste erano state le indiscrezioni arrivate dai media ancora prima che Signorini confermasse la sua presenza nella nuova edizione del reality. E così anche in questi giorni, prima della messa in onda del programma di Canale 5, si è molto parlato del motivo che ha portato la Berti ad accettare la proposta di Signorini, visto che in Rai stava comunque lavorando molto. La Berti ha detto di esser dispiaciuta per aver dovuto salutare Fabio Fazio, e il programma di Rai 3 al quale è molto affezionata. E a detta di molti, avrebbe confessato che la sua è stata una scelta legata puramente ai soldi. E così ieri Alfonso Signorini nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022)avrà una esclusiva con Mediaset nonper il Grande Fratello VIP 7 ma anche per un altro anno: queste erano state le indiscrezioni arrivate dai media ancora prima checonfermasse la sua presenza nella nuova edizione del reality. E così anche in questi giorni, prima della messa in onda del programma di Canale 5, si è molto parlato del motivo che ha portato laad accettare la proposta di, visto che in Rai stava comunque lavorando molto. Laha detto di esser dispiaciuta per aver dovuto salutare Fabio Fazio, e il programma di Rai 3 al quale è molto affezionata. E a detta di molti, avrebbe confessato che la sua è stata una scelta legata puramente ai. E così ieri Alfonsonel ...

GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - LiberoMagazine_ : Come Alfonso Signorini ha presentato Orietta Berti?? #GFvip - Claudia08301771 : RT @MarioManca: Mi spiace tanto ammetterlo ma, fino ad ora, Orietta Berti è completamente fuori fuoco come opinionista. Poco incisiva, poco… - infoitcultura : Alfonso Signorini e Orietta Berti cantano insieme e danno il via al Grande Fratello Vip -