Organico Covid: nessuna conferma sulla proroga al 31 dicembre, anche se le scuole necessitano di più personale (Di martedì 20 settembre 2022) nessuna conferma dell'Organico Covid nemmeno nel decreto Aiuti ter. Il personale docente e ATA aggiuntivo, assunto per far fronte alle esigenze delle scuole legate alla pandemia negli scorsi due anni scolastici è il grande assente del 2022/23. Né il governo sembra avere intenzione di reinserirlo. Lo stato di emergenza è scaduto lo scorso 31 marzo, il virus ancora circola e non si sa quale evoluzione potrebbe esserci nei prossimi mesi. L'articolo .

