Oltre mezzo milione per la trasformazione digitale (Di martedì 20 settembre 2022) di Anna Villani Il Comune di Angri ha ottenuto circa 560.000,00 euro per aver partecipato al bando PNRR per la trasformazione digitale. Destinati all’efficientamento dei servizi online. Per il sindaco Cosimo Ferraioli si tratta di “un ottimo risultato in risposta ai 5 progetti che abbiamo presentato per la trasformazione digitale del Comune di Angri messi a disposizione dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica. Un’altra occasione colta che si aggiunge agli altri finanziamenti già richiesti”. Questi fondi “permetteranno di realizzare i 5 progetti che abbiamo presentato – commenta l’assessore all’Innovazione Tecnologica Angela Malafronte – azioni innovative che daranno nuova linfa anche agli uffici comunali, con nuovi software all’avanguardia e la possibilità al cittadino di scaricare i propri documenti online ed ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 settembre 2022) di Anna Villani Il Comune di Angri ha ottenuto circa 560.000,00 euro per aver partecipato al bando PNRR per la. Destinati all’efficientamento dei servizi online. Per il sindaco Cosimo Ferraioli si tratta di “un ottimo risultato in risposta ai 5 progetti che abbiamo presentato per ladel Comune di Angri messi a disposizione dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica. Un’altra occasione colta che si aggiunge agli altri finanziamenti già richiesti”. Questi fondi “permetteranno di realizzare i 5 progetti che abbiamo presentato – commenta l’assessore all’Innovazione Tecnologica Angela Malafronte – azioni innovative che daranno nuova linfa anche agli uffici comunali, con nuovi software all’avanguardia e la possibilità al cittadino di scaricare i propri documenti online ed ...

