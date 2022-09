Oggi a me | domani a Vox Meloni lancia l' ultradestra in Spagna | Spero che la nostra vittoria apra la strada a loro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 settembre 2022) Con Santiago Abascal, spiega la leader di Fdi, "siamo uniti dal rispetto reciproco, dall'amicizia e dalla lealtà". Respinto l'allarme democratico: "Anni di premier non eletti e restrizioni alla libertà per la pandemia, e stavolta che si vota c'è il pericolo? Non ci crede più nemmeno la sinistra"