“O Roma o morte”: 152 anni fa la breccia di Porta Pia che restituì l’Urbe all’Italia (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – «Ho nell’anima ciò che chiamerei volentieri la Religione di Roma. Per me Roma non è una Città; è il tempio della Nazione». Era il 1867 quando Giuseppe Mazzini scrisse queste parole al patriota Andrea Giannelli. Aveva ragione il genovese: che cos’è l’Italia senza Roma, senza il suo tempio spirituale, senza il centro irradiatore della sua civiltà? E fu proprio nell’Urbe eterna che Mazzini, insieme a un ampio fronte nazionale, diede vita alla Repubblica Romana (1849), il primo vero tentativo di porre fine al potere temporale dei papi. Esperienza rivoluzionaria e affascinante, era però politicamente acerba. E infatti non durò molto. Ma da lì alla breccia di Porta Pia, ormai, non mancavano che 20 anni.Una Chiesa italiana, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022), 20 set – «Ho nell’anima ciò che chiamerei volentieri la Religione di. Per menon è una Città; è il tempio della Nazione». Era il 1867 quando Giuseppe Mazzini scrisse queste parole al patriota Andrea Giannelli. Aveva ragione il genovese: che cos’è l’Italia senza, senza il suo tempio spirituale, senza il centro irradiatore della sua civiltà? E fu proprio neleterna che Mazzini, insieme a un ampio fronte nazionale, diede vita alla Repubblicana (1849), il primo vero tentativo di porre fine al potere temporale dei papi. Esperienza rivoluzionaria e affascinante, era però politicamente acerba. E infatti non durò molto. Ma da lì alladiPia, ormai, non mancavano che 20.Una Chiesa italiana, ...

GiuseppeScalic6 : RT @IlPrimatoN: Che cos’è l’Italia senza Roma, senza il suo tempio spirituale, senza il centro irradiatore della sua civiltà? @valbenedet… - IlPrimatoN : Che cos’è l’Italia senza Roma, senza il suo tempio spirituale, senza il centro irradiatore della sua civiltà?… - Siciliano741 : RT @Irene_5s: L’autopsia eseguita all’ospedale Spallanzani di Roma per accertare le cause della morte di un uomo deceduto lo scorso 8 maggi… - Irene_5s : L’autopsia eseguita all’ospedale Spallanzani di Roma per accertare le cause della morte di un uomo deceduto lo scor… - ladysilviait : La poesia della morte in mostra a Roma: MA TU RIMANI di Lorenzo Montinaro a Casa Vuota -