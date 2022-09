Nuovo stadio a San Siro: il Comune di Milano dà il via libera al dibattito pubblico. Milan e Inter vogliono un impianto da 60mila posti (Di martedì 20 settembre 2022) Il dibattito pubblico può cominciare: è il prossimo passo dell’iter che porterà alla nascita di un Nuovo stadio a San Siro. Milan e Inter nei giorni scorsi hanno presentato a Roma la relazione tecnica, ora hanno il via libera del Comune di Milano. Con una delibera approvata martedì, la Giunta ha preso atto dell’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dalle società sportive e ha disposto l’avvio del dibattito pubblico intorno alla stessa proposta, previsto nei prossimi giorni. Secondo lo studio dei club il Nuovo stadio, per una capienza di circa 60mila posti, sarà corredato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ilpuò cominciare: è il prossimo passo dell’iter che porterà alla nascita di una Sannei giorni scorsi hanno presentato a Roma la relazione tecnica, ora hanno il viadeldi. Con una deapprovata martedì, la Giunta ha preso atto dell’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dalle società sportive e ha disposto l’avvio delintorno alla stessa proposta, previsto nei prossimi giorni. Secondo lo studio dei club il, per una capienza di circa, sarà corredato ...

