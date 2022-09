Nuoto in acque libere, Paltrinieri al Campionato Italiano al fianco degli Azzurri della Finp (Di martedì 20 settembre 2022) Tutto nella giornata di domenica 18 settembre ma spettacolo, adrenalina e brividi non sono mancati nella nona edizione Campionati Italiani di Nuoto in acque libere svolti nel suggestivo scenario di Stintino, in Sardegna. Quindi tutto in una giornata con riorganizzazione del programma, dopo lo stop di sabato 17 a Porto Torres causato dal forte vento (34/35 nodi) e dunque dal mare mosso. Ventiquattr’ore dopo condizioni ideali a Stintino con temperatura dell’acqua oltre i venti gradi, mare calmo. Si è nuotato, insomma, in un campo gara pressochè perfetto malgrado la presenza di numerose meduse che hanno lasciato qualche lieve “ricordo” sulla pelle degli atleti. Nella competizione delle classe basse vittoria del capitano azzurro Efrem Morelli S4 (GS FF.OO./Canottieri Baldesio) in 13”43, seguito da Thomas Diaconu S5 (Silvia ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022) Tutto nella giornata di domenica 18 settembre ma spettacolo, adrenalina e brividi non sono mancati nella nona edizione Campionati Italiani diinsvolti nel suggestivo scenario di Stintino, in Sardegna. Quindi tutto in una giornata con riorganizzazione del programma, dopo lo stop di sabato 17 a Porto Torres causato dal forte vento (34/35 nodi) e dunque dal mare mosso. Ventiquattr’ore dopo condizioni ideali a Stintino con temperatura dell’acqua oltre i venti gradi, mare calmo. Si è nuotato, insomma, in un campo gara pressochè perfetto malgrado la presenza di numerose meduse che hanno lasciato qualche lieve “ricordo” sulla pelleatleti. Nella competizione delle classe basse vittoria del capitano azzurro Efrem Morelli S4 (GS FF.OO./Canottieri Baldesio) in 13”43, seguito da Thomas Diaconu S5 (Silvia ...

