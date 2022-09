Nudi per la vita: le anticipazioni della terza puntata, 20 settembre 2022 (Di martedì 20 settembre 2022) Nudi per la vita: le anticipazioni della terza puntata, 20 settembre Stasera, martedì 20 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Nudi per la vita, inedito docu-reality in quattro episodi. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. Ma vediamo le anticipazioni sulla terza puntata. anticipazioni Protagoniste di queste ultime due puntate sono sei donne, Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, Valeria Graci, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Maddalena Corvaglia, che ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022)per la: le, 20Stasera, martedì 20, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaper la, inedito docu-reality in quattro episodi. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema,tv emusica e dello spettacolo in generale. Ma vediamo lesullaProtagoniste di queste ultime due puntate sono sei donne, Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, Valeria Graci, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Maddalena Corvaglia, che ...

