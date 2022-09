Notte strana al GF Vip 7 | Elenoire Ferruzzi ‘acchiappa’ Spinalbese | lui non ha potuto dire di no

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 settembre 2022)e Antonino. L’influencer ha già messo gli occhi addosso all’ex fidanzato di Belen Rodriguez ribattezzandolo ”il mio bimbo” e sui social è già partita la cosiddetta ship. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip che già viene annunciata come la vincitrice annunciata del reality show ha fatto il suo ingresso nella casa scatenando subito tantissimi commenti in studio ma anche sui social media. La trans, unghie lunghissime, ciglia finte, abito fucsia e una vera passione per la chirurgia estetica è una delle icone gay più apprezzate e note e con la sua personalità forte e i video social che le hanno dato notorietà. Ovviamente ha attirato i riflettori tutti su di sé e destato tantissima curiosità da parte del pubblico.e Antonino ...