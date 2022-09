Non Profit, realtà di forte valore sociale ma ancora sottoassicurate (Di martedì 20 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – E' stata presentata oggi l'indagine “Il Non Profit in evoluzione” realizzata da Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il CESEN, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Innovation Team.Il Rapporto, svelato nel corso dell'evento “In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit”, svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, punta a rafforzare la sostenibilità delle organizzazioni attraverso la ricerca di un equilibrio tra appropriate scelte di governance, assetti organizzativi funzionali all'attrazione di nuove risorse e adeguate strategie di gestione dei rischi.Gli Enti Non Profit e di Terzo Settore, adeguandosi alle sollecitazioni contenute nella Riforma del Terzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – E' stata presentata oggi l'indagine “Il Nonin evoluzione” realizzata da Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il CESEN, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Innovation Team.Il Rapporto, svelato nel corso dell'evento “In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non”, svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, punta a rafforzare la sostenibilità delle organizzazioni attraverso la ricerca di un equilibrio tra appropriate scelte di governance, assetti organizzativi funzionali all'attrazione di nuove risorse e adeguate strategie di gestione dei rischi.Gli Enti None di Terzo Settore, adeguandosi alle sollecitazioni contenute nella Riforma del Terzo ...

