"Non è stato spontaneo, ho abortito per salvarmi la vita": la rivelazione di Chrissy Teigen (Di martedì 20 settembre 2022) La modella americana Chrissy Teigen, 36 anni, ha parlato a un evento della perdita di suo figlio Jack, due anni fa, avuto con il marito John Legend, rivelando che è stato un aborto per la sua sopravvivenza e che le ci sono voluti mesi per accettarlo. Come riporta The Hollywood Reporter, Teigen ha parlato giovedì al summit "A Day of Unreasonable Conversation" dell'agenzia di impatto sociale Propper Daley, tenendo un discorso intitolato "We Made That Choice", Abbiamo fatto quella scelta, dichiarando che scoprire di aver abortito è stato uno shock per lei. La modella ha ammesso di essersi resa conto di quello che è successo solo ora e con molta difficoltà, tanto che durante il discorso si è trattenuta dall'usare il termine "aborto". "Chiamiamolo per quello che è stato: È stato un aborto".

