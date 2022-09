Non comprare una maglietta nuova: basta un elastico, guarda cosa puoi fare con la tua T-shirt (Di martedì 20 settembre 2022) maglietta nuova? Non serve! Ecco il trucco geniale per riutilizzare la tua t-shirt bianca in maniera del tutto nuova e creativa! Scopri tutti i segreti del fashion in questa guida di stile targata CheDonna! Nel fashion una delle caratteristiche più importanti è che tutto può avere una seconda vita. Una borsa vecchia, dei jeans usati, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 settembre 2022)? Non serve! Ecco il trucco geniale per riutilizzare la tua t-bianca in maniera del tuttoe creativa! Scopri tutti i segreti del fashion in questa guida di stile targata CheDonna! Nel fashion una delle caratteristiche più importanti è che tutto può avere una seconda vita. Una borsa vecchia, dei jeans usati, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SusannaCeccardi : La sinistra vorrebbe distruggere l'icona nazionale Laura #Pausini per essersi rifiutata di cantare #BellaCiao. Per… - Ardito65330980A : RT @LeonardoPanetta: Comunque se si riuscirà a far comprare la macchina elettrica in un momento in cui si deve razionare l’energia elettric… - bc1venerdi : @CryptoMeme_Ita Secondo me resteremo ai minimi fino alla fine della fase più violenta della crisi energetica(eu) e… - gemini9500 : RT @foisluca84: Il canone Rai costa 9 euro al mese. Se vi fate comprare per 9 euro il problema non è Salvini. Siete voi. - fedesca68 : RT @foisluca84: Il canone Rai costa 9 euro al mese. Se vi fate comprare per 9 euro il problema non è Salvini. Siete voi. -