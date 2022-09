“Noi non siamo fascisti”: il geniale spot su Fratelli d’Italia del Terzo segreto di Satira | VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) “Ci date dei fascisti solo perché…” è il refrain dello spot su Fratelli d’Italia creato da Terzo segreto di Satira in cui vengono elencate alcune incongruenze e ricorda alcuni scandali del partito guidato da Giorgia Meloni, che nonostante le sue affermazioni non ha mai chiarito certe vicinanze e non ha mai rinnegato alcuni simboli discutibili come la fiamma tricolore. “Noi non siamo fascisti”: il geniale spot su Fratelli d’Italia del Terzo segreto di Satira VIDEO E così nel breve filmato l’attrice del Terzo segreto di Satira esordisce con un “Basta! ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Ci date deisolo perché…” è il refrain dellosucreato dadiin cui vengono elencate alcune incongruenze e ricorda alcuni scandali del partito guidato da Giorgia Meloni, che nonostante le sue affermazioni non ha mai chiarito certe vicinanze e non ha mai rinnegato alcuni simboli discutibili come la fiamma tricolore. “Noi non”: ilsudeldiE così nel breve filmato l’attrice deldiesordisce con un “Basta! ...

