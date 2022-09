No, Woody Allen non ha detto che vuole ritirarsi (Di martedì 20 settembre 2022) Il regista sta lavorando al 50esimo film, Wasp 22, ma non ha nessuna intenzione (per ora) di lasciare il cinema Leggi su wired (Di martedì 20 settembre 2022) Il regista sta lavorando al 50esimo film, Wasp 22, ma non ha nessuna intenzione (per ora) di lasciare il cinema

