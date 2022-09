Tiscali Notizie

Le inondazioni in 27 dei 36 Stati dellae nella capitale hanno colpito mezzo milione di persone provocando 100.000 sfollati e più di 500 feriti, ha dichiarato l'Agenzia nazionale nigeriana ...: 100.000 bambini in ospedale per mancanza di cibo In particolare, Medici Senza Frontiere fa sapere che nel Nord - Ovest dellaè in corso una grave crisi nutrizionale, "un'... Nigeria: allarme autorità, le inondazioni sono fuori controllo La Nigeria sta combattendo contro le peggiori inondazioni dell'ultimo decennio, con oltre 300 morti in 2022, di cui almeno 20 questa settimana, mentre le autorità hanno dichiarato che la situazione è ...Le autorità nigeriane hanno confermato la morte di cinque persone, tra cui due assistenti di un senatore, nell’attacco di domenica da parte di uomini armati non identificati al convoglio di ...