"Nessun ruolo nel governo di centrodestra". Salvini chiude la porta a Draghi (Di martedì 20 settembre 2022) Per Mario Draghi "non ci sono ruoli nel futuro governo di centrodestra". Parola di Matteo Salvini, che da Bari chiude le porte al premier uscente e sottolineando così la cesura con il governo di unità nazionale. "Noi - ha aggiunto il leader della Lega - chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra". L'obiettivo, dunque, è avere un governo politico tout-court, Draghi è stato appena premiato come statista dell'anno negli Usa. "Con tutto il rispetto - prosegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Per Mario"non ci sono ruoli nel futurodi". Parola di Matteo, che da Barile porte al premier uscente e sottolineando così la cesura con ildi unità nazionale. "Noi - ha aggiunto il leader della Lega - chiediamo il voto per la Lega e per il, non vedo ruoli pero per tecnici per rispetto anche nei confronti di. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per ilvota per il". L'obiettivo, dunque, è avere unpolitico tout-court,è stato appena premiato come statista dell'anno negli Usa. "Con tutto il rispetto - prosegue ...

