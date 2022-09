Nel PNRR la Riforma degli istituti tecnici | insegnamento per UdA e nuovi quadri orario NOVITÀ

LuigiGallo15 : Dopo il decreto Aiuti ter il ministro Bianchi deve dimettersi. Al di là dei 18 mld che il m5s ha voluto nel PNRR no… - sole24ore : Biometano, sbloccato il decreto da 1,7 miliardi previsti nel Pnrr - CottarelliCPI : Nel dibattito con Letta, Meloni ha detto che il PNRR può essere cambiato come previsto dall'art 21 del relativo reg… - LanzoMichele : @Nmarru @SerenaBellavita @StefanoPutinati Nel prossimo tweet inserisci i riferimenti, non tutti sanno del giudizio… - rojascastilloj2 : RT @Virus1979C: ho stigmatizzato il ritorno in campo come protagonisti della vita politica di personaggi già condannati per collusione con… -

L'onorevole bergamasco, candidato al Senatocollegio di Milano: "Ilè una sfida che va vinta, perché significa abbattere le disuguaglianze sociali e garantire servizi migliori a tutti i cittadini"Bruxelles, come si leggerapporto, definisce l'Ungheria di Orban una 'minaccia sistemica' ai ...ragione prevede di tagliare al governo magiaro circa il 70% dei fondi stanziati dall'Ue per il...«In tutta Europa c'è preoccupazione per quello che accadrà domenica». È l'incipit di Enrico Letta che, in una sola giornata, tocca Berlino e Napoli. I temi europei in mattinata e quelli del territorio ...L’AQUILA – Spendere presto e bene in Abruzzo i 3 miliardi del Pnrr, per far decollare il turismo, per frenare lo spopolamento delle aree interne, per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vi ...