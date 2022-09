Nazionale, Mancini pensa ad alcune novità in vista dell’Inghilterra: nuovo ruolo per Di Lorenzo (Di martedì 20 settembre 2022) In vista della partita contro l’Inghilterra, il c.t. della Nazionale Mancini starebbe pensando a un nuovo modulo L’indisponibilità di alcuni elementi fondamentali per la Nazionale, starebbe spingendo il c.t. Roberto Mancini a studiare un nuovo modulo in vista del match di Nations League contro l’Inghilterra. Il 3-5-2 potrebbe essere lo schieramento contro gli inglesi e in questo caso, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe vedersi un Giovanni Di Lorenzo in un ruolo inedito: ovvero quello dell’esterno del centrocampo a cinque, spostato più avanti rispetto alla solita posizione di terzino destro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Indella partita contro l’Inghilterra, il c.t. dellastarebbendo a unmodulo L’indisponibilità di alcuni elementi fondamentali per la, starebbe spingendo il c.t. Robertoa studiare unmodulo indel match di Nations League contro l’Inghilterra. Il 3-5-2 potrebbe essere lo schieramento contro gli inglesi e in questo caso, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe vedersi un Giovanni Diin uninedito: ovvero quello dell’esterno del centrocampo a cinque, spostato più avanti rispetto alla solita posizione di terzino destro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Azzurri : #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa di inizio raduno del CT #Mancini La notizia ????… - Azzurri : ?? Primo allenamento per gli #Azzurri convocati dal Ct #Mancini a #Coverciano #Nazionale ???? #VivoAzzurro - Azzurri : #Nazionale ???? ? Primo allenamento a #Coverciano, prima partitella a campo ridotto sotto lo sguardo attento del Ct… - sportli26181512 : Presenze in azzurro, Mancini mette la freccia su Vicini e Valcareggi. Nel mirino Lippi - ParadiseEbbasta : Settembre 2022 inoltrato e #Mancini in nazionale convoca #Gabbiadini ho i brividi #Ialia -