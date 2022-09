Napoli, sosta della Nazionali: due notizie positive per Spalletti (Di martedì 20 settembre 2022) Spesso la sosta delle Nazionali provoca non poche preoccupazioni ai presidenti delle squadre di calcio. Ne sa qualcosa il Napoli che lo scorso anno perse Victor Osimhen per un infortunio con la Nigeria. Aurelio De Laurentiis si arrabbiò e non poco per la perdita di una pedina fondamentale come l’attaccante africano. Stavolta sono due le notizie positive per Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, due giocatori allenati dal tecnico toscano di Certaldo non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni di avvicinamento al Mondiale di Qatar 2022: “Il Napoli è in testa alla classifica in compagnia dell’Atalanta. È finito il primo ciclo in una stagione che andrà avanti a tronconi vissuti con ritmi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) Spesso ladelleprovoca non poche preoccupazioni ai presidenti delle squadre di calcio. Ne sa qualcosa ilche lo scorso anno perse Victor Osimhen per un infortunio con la Nigeria. Aurelio De Laurentiis si arrabbiò e non poco per la perdita di una pedina fondamentale come l’attaccante africano. Stavolta sono due leper Luciano. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, due giocatori allenati dal tecnico toscano di Certaldo non sono stati convocati dalle rispettiveper gli impegni di avvicinamento al Mondiale di Qatar 2022: “Ilè in testa alla classifica in compagnia dell’Atalanta. È finito il primo ciclo in una stagione che andrà avanti a tronconi vissuti con ritmi ...

napolipiucom : Napoli, sosta della Nazionali: due notizie positive per Spalletti #CalcioNapoli #nazionali #sosta #Spalletti… - anteprima24 : ** ##Napoli, aggredito perchè non paga la sosta: arrestato parcheggiatore abusivo ** - rep_napoli : Non paga la sosta ed è aggredito, arrestato parcheggiatore abusivo [aggiornamento delle 13:21] - ZonaBianconeri : RT @MattiaPino8: Se la #Juve cambiasse mentalità, visti ancora tutti gli scontri diretti da giocare e i soli 4punti di distacco dal #Milan… - MattiaPino8 : Se la #Juve cambiasse mentalità, visti ancora tutti gli scontri diretti da giocare e i soli 4punti di distacco dal… -