Napoli | Kim è già il nuovo pilastro della retroguardia | c’è il retroscena sul Tottenham

(Di martedì 20 settembre 2022) Kim Min Jae è arrivato da poco sal campionato cinese, ma è già diventato a tutti gli effetti un vero e proprio caposaldodifesa deldelle meraviglie, che sta sorprendendo tutti sia in campionato che in Champions. Le sue ottime prestazioni l’hanno fatto differenziare anche durante la sfida contro il Milan di Stefano L'articolo

anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: 'La cosa fenomenale dell’intervento di Kim è che non cerca di spostare Diaz con il fisico, di sporcargli il colpo di testa… - dafallerini : RT @lUltimoUomo: 'La cosa fenomenale dell’intervento di Kim è che non cerca di spostare Diaz con il fisico, di sporcargli il colpo di testa… -

Ilvince, convince e brilla, lo fa col Liverpool ma anche in casa del Milan, è facile lasciarsi sedurre ma con cautela: "Parlare di scudetto è presto, siamo appena alla settima giornata, ma ...Ilnon è solo vincente ma anche convincente e gioca un calcio bellissimo". Chi l'ha sorpresa più di tutti dei nuovi arrivati ", e sa perché Tre anni fa lo feci chiamare da un mio ...A Radio CRC è intervenuto l’ex calciatore ora procuratore Oscar Damiani che ha detto la sua sul Napoli in questo momento di stagione. Ecco quanto detto: “Siamo all’inizio di questo campionato, ma le ...Bagni, come si passa dalla preoccupazione all'euforia Perché dopo le tante uscite eccellenti, Koulibaly, Fabian, Mertens, Insigne, ero convinto che sarebbe stato un grande traguardo già solo arrivare ...