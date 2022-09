Napoli, infortunio Politano: lascia il ritiro della Nazionale. Le condizioni (Di martedì 20 settembre 2022) Sorride a metà Matteo Politano dopo la gara contro il Milan. Il Napoli espugna San Siro vincendo 2-1 ed è stato proprio dell'esterno... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Sorride a metà Matteodopo la gara contro il Milan. Ilespugna San Siro vincendo 2-1 ed è stato proprio dell'esterno...

DiMarzio : .@sscnapoli, #Politano lascia il ritiro degli @Azzurri per un problema alla caviglia - LuigiLiccardo6 : RT @FrancescoRoma78: A 13 giorni dall'infortunio procede secondo i piani il recupero di #Osimhen. Lo staff sanitario del #Napoli conta di p… - GoldelNapoli : ? L'infortunio lo costringe a rientrare a Napoli - angeloinitaly : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, #Politano lascia il ritiro degli @Azzurri per un problema alla caviglia - RamsonBright : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, #Politano lascia il ritiro degli @Azzurri per un problema alla caviglia -