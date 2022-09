Napoli, il calciatore lascia la Nazionale: il comunicato (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo solamente due giorni arrivano i primi addii al ritiro della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Oggi è il turno di Matteo Politano che rientrerà a Napoli a causa dell’infortunio rimediato nel corso del match contro il Milan. L’ex Inter aveva rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra in quel di San Siro e dopo la valutazione dello Staff medico della formazione azzurra tornerà nel capoluogo campano. Matteo Politano NapoliQuesto il comunicato della società Napoli su Matteo Politano: “Matteo Politano lascia la Nazionale e rientra a Napoli. L’attaccante azzurro, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello Staff medico della Nazionale ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo solamente due giorni arrivano i primi addii al ritiro dellaitaliana di Roberto Mancini. Oggi è il turno di Matteo Politano che rientrerà aa causa dell’infortunio rimediato nel corso del match contro il Milan. L’ex Inter aveva rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra in quel di San Siro e dopo la valutazione dello Staff medico della formazione azzurra tornerà nel capoluogo campano. Matteo PolitanoQuesto ildella societàsu Matteo Politano: “Matteo Politanolae rientra a. L’attaccante azzurro, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello Staff medico della...

