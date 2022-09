Napoli, aggredito perchè non paga la sosta: arrestato parcheggiatore abusivo (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDinanzi al rifiuto di pagare la sosta dell’auto, un parcheggiatore abusivo avrebbe aggredito verbalmente e poi derubato dell’orologio e di alcune monete il cliente. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata dall’uomo – un cingalese di 44 anni con precedenti di polizia – che le aveva chiesto di corrispondergli del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva dapprima aggredito verbalmente e poi sottratto con forza l’orologio che aveva al polso. Ancora, la vittima ha aggiunto che il malvivente pretendeva 25 euro per restituirgli l’orologio. Sul posto, a via Costantinopoli, sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale che hanno raggiunto e bloccato l’uomo e lo hanno arrestato per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDinanzi al rifiuto dire ladell’auto, unavrebbeverbalmente e poi derubato dell’orologio e di alcune monete il cliente. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata dall’uomo – un cingalese di 44 anni con precedenti di polizia – che le aveva chiesto di corrispondergli del denaro per lae, di fronte al suo rifiuto, l’aveva dapprimaverbalmente e poi sottratto con forza l’orologio che aveva al polso. Ancora, la vittima ha aggiunto che il malvivente pretendeva 25 euro per restituirgli l’orologio. Sul posto, a via Costantinopoli, sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale che hanno raggiunto e bloccato l’uomo e lo hannoper ...

