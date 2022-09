Naomi Campbell nuovo volto di H&M e protagonista della nuova campagna

(Di martedì 20 settembre 2022) Cosa ci fain unapromozionale di H&M? La risposta non è così difficile, anche se non così scontata. La top model è lanonché testimonialcollezione Autunno/Inverno 2022 del brand svedese ambientata a Parigi. Il mondomoda non può ancora fare a meno di. La top model, icona degli Anni ’90, calamita l’attenzione su di sé nelspot di H&M. Cosa ci farà mai, vi chiederete, in unapromozionale del brand svedese? La testimonial, tanto per cominciare. La monegli ultimi anni ha avuto un profilo basso, concentrandosi soprattutto sulla maternità, ma ...

Immortalate da Ron Galella, Linda Evangelista,e Christy Turlington al Plaza Hotel di New York nell'ottobre 1989. Gli anni '80 e '90, infatti, sono stati travolti da una famelica ...Basta guardare i profili Instagram di alcune star , come J - Lo e, per capire che la bellezza continua indipendentemente dall'età. Gli stilisti si sono resi conto dell'importanza dell'... Naomi Campbell testimonial della nuova campagna di H&M Le star in passerella non sono solo le modelle. Anzi, sempre di più attrici e cantanti sfilano per le maison di moda ...Cara Delevingne e la sua carriera : il percorso di una delle più brillanti stelle della passerella e il suo cambiamento. La storia della modella e attrice.