Myanmar | elicottero militare bombarda una scuola | 13 morti

(Di martedì 20 settembre 2022) Un attacco ingiustificato a danni dei civili quello registrato questa mattina nel villaggio di Let Yet Kone, nella zona centro-settentrionale del, paese del sud-est asiatico, dove unha colpito con missili e proiettili ladel modesto centro urbano. L’assalto dei due Mi-35 governativi è solo l’ennesimo di numerose operazioni militari a danni di strutture educative: per le Nazioni Unite, 260 sono stati gli attacchi compiuti fin dal febbraio 2021, periodo del golpe ai danni dell’ex primo ministro Aung Sang Suu Kyi. Ilmento sarebbe stato rivolto contro i ribelli operanti nell’area, ma la dichiarazione della giuntaoperante nel paese desta qualche dubbio: il Guardian riporta che i militari impiegati nell’operazione di arresto a seguito dell’attacco aereo avrebbero ...

ninoapatti : RT @SkyTG24: Myanmar, 2 elicotteri attaccano scuola: diversi bambini morti - EleonoraGavio : RT @SkyTG24: Myanmar, 2 elicotteri attaccano scuola: diversi bambini morti - SkyTG24 : Myanmar, 2 elicotteri attaccano scuola: diversi bambini morti - fogna_la : “In Myanmar elicottero governativo -di fabbricazione russa- attacca scuola con bambini”: la precisione del giornali… -

A Naypyidaw, due elicotteri militari Mi - 35 hanno fatto fuoco contro una scuola uccidendo e ferendo diversi bambini. L'amministratrice della scuola Mar Mar ha raccontato che stava cercando di portare ...Sono almeno 11 i bambini morti a causa di "un attacco aereo e di fuoco indiscriminato in aree civili lo scorso 16 settembre, tra cui una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in" . Lo rende noto l'Unicef. Almeno 15 bambini della stessa scuola risultano ancora scomparsi, si legge in una nota del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia che chiede il loro rilascio "...Almeno sette le piccole vittime di un istituto monastico, molti di loro sarebbero stati cremati dai soldati per cancellare le tracce dell'atrocità commessa.Lo rende noto l'Unicef la quale precisa che si stanno ancora verificando ulteriori dettagli. Almeno 15 bambini della stessa scuola risultano ancora scomparsi The post Elicottero del regime attacca una ...