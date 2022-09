Myanmar, elicotteri militari attaccano aree civili: uccisi 11 bambini (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Almeno 11 bambini sono morti a causa di un attacco aereo contro aree abitate da civili lo scorso 16 settembre. Bersaglio dei raid anche una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in Myanmar. Mentre si stanno ancora verificando ulteriori dettagli, l’Unicef, nel darne notizia, porge le proprie condoglianze ai genitori e alle famiglie che hanno perso i loro figli. Almeno 15 bambini della stessa scuola risultano ancora scomparsi. L’Unicef chiede il loro rilascio immediato e sicuro. Le scuole devono essere sicure. I bambini non devono mai essere attaccati, si legge in un comunicato. Nel riferire degli attacchi, il Guardian cita una dirigente scolastica che ha raccontato come mentre cercava di portare gli studenti in rifugi sicuri, due dei quattro ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Almeno 11sono morti a causa di un attacco aereo controabitate dalo scorso 16 settembre. Bersaglio dei raid anche una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in. Mentre si stanno ancora verificando ulteriori dettagli, l’Unicef, nel darne notizia, porge le proprie condoglianze ai genitori e alle famiglie che hanno perso i loro figli. Almeno 15della stessa scuola risultano ancora scomparsi. L’Unicef chiede il loro rilascio immediato e sicuro. Le scuole devono essere sicure. Inon devono mai essere attaccati, si legge in un comunicato. Nel riferire degli attacchi, il Guardian cita una dirigente scolastica che ha raccontato come mentre cercava di portare gli studenti in rifugi sicuri, due dei quattro ...

