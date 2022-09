Muore foreign fighter italo - olandese arruolato nella Legione internazionale di difesa dell' Ucraina

franconemarisa : Muore Giorgio Galli, foreign fighter italo-olandese che combatteva per l'Ucraina - NATOlizer : Ucraina, foreign fighter italiano muore sul campo di battaglia: è un 27enne di Varese - PaoloGoz : Va a combattere con i nazi-Ukraini, ha avuto la fine che si meritava.???????? #Z - a_lambardi : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, foreign fighter italiano muore sul campo di battaglia: è un 27enne di Varese #varese #ucraina #kiev #kharkiv… - icittadini : Foreign fighter italiano 27enne muore nella guerra in Ucraina -

fighter italo - olandesein Ucraina. La madre: "Si sentiva al posto giusto" Anche il Pentagono si è pronunciato sugli annunciati referendum russi nelle zone occupate dell'Ucraina. L'...- Unfighter di origini italiane, Benjamin Giorgio Galli, è morto combatteva con la Legione internazionale di difesa Ucraina. Aveva 27 anni ed era originario di Varese, ma con la famiglia si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Benjamin Giorgio Galli è deceduto in un reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Kiev, senza aver mai ripreso conoscenza dallo stato di coma in cui si trovava dopo essere stato ferito in combatti ...