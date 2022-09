MotoGP, Enea Bastianini: “Il Mondiale? Vedremo cosà succederà, voglio essere competitivo” (Di martedì 20 settembre 2022) Il Mondiale MotoGP verso la volata finale. Un duello tra Fabio Quartaro e Francesco Bagnaia, ma che forse comprenderà qualche pilota in più: Aleix Espargaro, ma soprattutto Enea Bastianini. Il “Bestia” (163 punti), così come viene soprannominato da tutti, dopo la vittoria ad Aragon dista 48 lunghezze dalla vetta della classifica iridata, occupata attualmente dal “Diablo” con 211 punti, ma ci vuole credere. Intercettato dall’Ansa, il centauro riminese ha detto: “Il titolo è un miraggio? Vedremo gara per gara. 48 punti per me sono troppi da colmare, ma voglio continuare così ed essere competitivi nell’ultima parte del campionato. Abbiamo un buon assetto, e questo è un aspetto positivo“. MotoGP, Marc Marquez: “Dopo il rientro in pista il fisico è ok, ora ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Ilverso la volata finale. Un duello tra Fabio Quartaro e Francesco Bagnaia, ma che forse comprenderà qualche pilota in più: Aleix Espargaro, ma soprattutto. Il “Bestia” (163 punti), così come viene soprannominato da tutti, dopo la vittoria ad Aragon dista 48 lunghezze dalla vetta della classifica iridata, occupata attualmente dal “Diablo” con 211 punti, ma ci vuole credere. Intercettato dall’Ansa, il centauro riminese ha detto: “Il titolo è un miraggio?gara per gara. 48 punti per me sono troppi da colmare, macontinuare così edcompetitivi nell’ultima parte del campionato. Abbiamo un buon assetto, e questo è un aspetto positivo“., Marc Marquez: “Dopo il rientro in pista il fisico è ok, ora ...

