Moto: Nakagami operato alle dita dopo la caduta di Aragon (Di martedì 20 settembre 2022) dopo il brutto incidente con Marc Marquez ad Aragon, Takaaki Nakagami è stato operato al 4° e 5° dito della mano destra: "Ieri sembrava che i tendini fossero danneggiati. Non è stato necessario alcun ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022)il brutto incidente con Marc Marquez ad, Takaakiè statoal 4° e 5° dito della mano destra: "Ieri sembrava che i tendini fossero danneggiati. Non è stato necessario alcun ...

